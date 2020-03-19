 

Самолет “Аэрофлота” с российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

19.03.2020, 1:34, Новости дня

Самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту вылетел из столицы Черногории Подгорицы в Москву.

По словам пресс-атташе российского посольства Кирилла Киржи, в самолете находятся пассажиры "Аэрофлота" и "Победы" (всего 157 человек). На рейс был зарегистрирован и онкобольной россиянин. К месту вылета люди были доставлены автобусами, заказанными нашим посольством, сообщает ТАСС.

В Черногории находятся около 1800 российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за день возросло с двух до восьми человек.

Трудности с вывозом российских туристов возникли и на острове Тенерифе. Из-за ряда ограничений люди не могут добраться до материковой части Испании. Сейчас в королевстве обнаружено почти 14 тысяч заболевших, 558 человек умерли.



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