 

Кому стоит бояться коронавируса

19.03.2020, 1:25, Разное

По словам специалиста, наиболее опасен коронавирус для знаков огня и воздуха, ведь в первую очередь он поражает легкие. Зараев отметил, что представители этих знаков по энергетике расположены к общению, поэтому вентиляция легких у них более интенсивная, чем у земных или водных знаков.

По словам астролога, во время эпидемии коронавируса могут пострадать Весы, Стрельцы и Водолеи. Еще больше подвержены недугу Овны и Близнецы. Первые в списке – Львы, передает Life.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

Как писали “Дни.ру”, Всемирная организация здравоохранения обнародовала последние данные о распространении коронавируса COVID-19. С 17 по 18 марта общее количество заболевших увеличилось на 11 тысяч, погибли 475 человек.

Эпидемия коронавируса распространилась на восемь новых стран. В ряде государств, в том числе в России, ввели особые меры в связи с эпидемией коронавируса. Опасная инфекция нарушила планы тысяч россиян, среди которых и представители российского шоу-бизнеса. Так, многие отказались от заграничных поездок и полетов.



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