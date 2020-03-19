Звезда “Битвы экстрасенсов” назвала точную дату отступления смертоносного коронавируса

19.03.2020, 1:25, Разное

“Самый опасный яд – информационный, – уверена Дарья Миронова. – От него нет вакцины, поэтому, проникнув в нас однажды, он убивает нас всю жизнь. Будущее за теми, кто выработает иммунитет к технологическим ловушкам и научится исключать из своей жизни информационные источники с разрушающим и отравляющим сознание контентом. Не бойтесь, прекратите панику, это важно!”

“Коронавирус отступит, – считает Миронова. – Нет опасности для россиян. Реальной угрозы, раздутой СМИ в безумных масштабах, не существует. Коронавирус отступит к 25 мая в России и к 10 июня в мире”.

“Туризм, переживающий кризис, постепенно выровняется к 17 июня. При этом туризм внутри страны увеличится раза в три в этом году. На это и рассчитана пиар-компания о вирусе, – убеждена Миронова. – Да, кстати, коронавирус этот известен науке давно, он был выявлен еще в 1965 году. А сейчас просто мутировал, но внутриклеточную ДНК сохранил практически в том же виде”.

Коронавирус, как думает участница “Битвы экстрасенсов”, не самое страшное, что ждет нас в этом году. “Климатические аномалии продолжатся, – уверена ясновидящая. – Нас ждут необычное жаркое лето, сильные ветра и практически тропические внезапные ливни. Пыль повсюду облаком будет накрывать некоторые страны. Високосный год принесет с собой авиакатастрофы. Их пик случится в августе-ноябре. В конце августа произойдут реформы военных структур и медицины. Будет много политических перестановок, связанных с новой стратегией жесткой политики, произойдет финансовая реформа, рост рубля”.