Мнение: Гендерная разница при расчете шагов

19.03.2020, 1:20, Разное

На примере последнего сезона “Разморозки” давайте попробуем разобраться с гендерной разницей.

Иначе бесполезно разбирать любовные ситуации, выпадает огромный пласт важных условий, М или Ж фигура в поле.

В основном, все ошибки делятся на два вида: либо корона равенства, либо корона неравенства.

Мужская корона равенства – что-то типа короны Сокровища. Мужчина не хочет признавать гендерную наценку, он сам – мамина конфетка.

Мужская корона неравенства – что-то типа короны Победителя. Мужчина считает женщин такими слабыми, на них столько колпачков, что он готов ломиться с букетом в зубах в закрытые двери. Плюй ему в глаза – божья роса.

У женщин наоборот.

Женская корона равенства – это корона Победительницы. На мужчине колпачки, он – тожечеловек, стесняется, боится, его можно взять как быка за рога и он будет благодарен Штурману.

Женская корона неравенства – это корона Сокровища. Онажеженщина, богиня, ей обязаны конфетыбукеты и всегда открывать двери в широком смысле слова, ну и завтрак в постель, конечно, при любом раскладе.

Как мы видим, короне все равно как мимикрировать и какие лозунги выдвигать, главное преувеличить свою значимость и провозгласить свое Хочу центром мира и его окрестностей.

Корона сражается за грандиозность, она стремится охватить побольше территории, как коронавирус.

А иммунитет против короны – это локус внутри границ. Пусть и печальная метафора с вирусом, но наглядно.

Гендерная разница – это реальность.

Но большинство до сих пор не понимают и вникать не хотят, на чем эта разница основана.

Напрягите один раз мозги и попробуйте вникнуть, тогда сократится количество нипанятна в моей личке и ленте.

Без понимания этой темы мы еще пару лет не подойдем вполотную к теме красного поля в отношениях, потому что мы разбираем любовные отношения, а там гендер – важнейшее условие.

Гендерная разница основана на искусственно созданной наценке, благодаря которой секс с женщиной стоит дороже (вложений больше требует от мужчины при прочих равных).

Вот эта наценка и дефицит созданы искусственно, это общественный договор, это не существует само по себе, это поддерживается традицией, общественными нормами поведения. Изначально – ради защиты прав наследования. Эта причина частично потеряла свою актуальность, благодаря контрацепции и экономическим свободам граждан.

Вот почему многие доярки и женщины-Штурманы могут не обращать внимание на эту наценку, и ничто в их природе им не напомнит об этом.

Это же касается мужчин-Сокровищ, они могут игнорировать гендерную наценку, считать себя более драгоценными и ничто в них не дрогнет.

Но в результате такого игнора они утрачивают гендерные особенности, выглядят бесполыми. Их поведение не соответствует общепринятому, вываливается из гендерных границ.

Они могут утверждать, что традиционное представление о гендере устарело и его нужно менять.

Но у гендерной разницы в поле любви есть и другая основа – биологическая, которую нельзя отменить. Это физиологические отличия мужчин и женщин. В основном сексуальные.

Эти отличия противоположны гендерной наценке, то есть гендерная наценка их компенсирует как раз.

Компенсирует ради баланса.

Отличия заключаются в том, что мужчине физиологически органична активная роль в сексуальном соитии, а женщине – пассивная.

Это связано не столько с устройством половых органов, хотя тоже, сколько с ограничением мужской потенции. Мужчине для полового акта необходима эрекция, которую он не может имитировать и которая почти сразу же угнетается в ответ на давление и принуждение. Даже собственное принуждение действует на потенцию блокирующе. Вот почему большая часть сексуальных дисфункций – это страх мужчины перед неудачей или сомнения в своей потенции. Стоит начать думать про свою эрекцию, боясь облома, как мысль быстро становится материальной. Виагра и ей подобные лекарства потому и считаются средствами лечения дисфункций, что они обеспечивают временную поддержку и избавляют мужчину от страха. И дальше, если мужчина здоров, он может обходиться без виагры. Главное – прервать порочный круг неудач.

Вот эти сексуальные особенности мужчин и создают необходимость их активной роли. Мужчина должен быть не только формальным инициатором, но и фактическим, то есть не должен ощущать никакого давления со стороны женщины или ситуации. В идеале женщина должна быть не против, но не стремиться к сексу. Это создает возможность для мужчины, но избавляет его от давления долга или обязанности. Если женщина категорически против, мужчина не может настаивать и старается смириться, но если женщина требует секс, мужчина очень быстро приходит к порогу несостоятельности. Доярка способна привести к порогу несостоятельности даже самого темпераментного мужчину, просто потому, что по сравнению с женщиной мужчина ограничен. Это физиологическая разница, ее не отменить никакой женской эмпансипацией в сексе. Ее можно только усугубить.

Или компенсировать, но для этого нужна как раз гендерная наценка в пользу женщин.

Вот почему необходима мужская инициатива, а не потому что женщина онажеженщина и багиня.

Пока еще гендерная наценка актуальна, но все больше выглядит как атавизм. Мужчины по-прежнему готовы бегать за привлекательными женщинами, но любая сексуальная агрессия в их сторону приводит к резкому падению либидо. Так было всегда, просто раньше был общественный заслон из-за того, что секс был связан с правами наследования, женщины стремились узаконить сексуальные отношения ради защиты детей и своей репутации и поэтому шли на секс вне брака неохотно, да и в браке продолжали по инерции сохранять приличное поведение. В браке многие мужчины теряли интерес к женам, если те становились слишком активными сексуально или, наоборот, требовали слишком много вложений за секс. Та и другая крайность блокирует мужское либидо, но сексуальная женская агрессия (доильный аппарат) блокирует быстрей всего.

Вот эту основу гендерной разницы надо очень хорошо понимать, чтобы не кормить свою корону Сокровища (жеженщина драгоценна) или корону Победителя (курица – не птица, женщина – не человек). Женщина – точно такой же человека как и мужчина, но в сексуальном общении – между ними разница. Активная роль отдана природой мужчинам, пассивная – женщинам.

Это значит, что примерно на 30%, а в начале отношений на 50 или даже 70% мужчины должны быть инициативней женщин во всем, что касается романтической и особенно сексуальной стороны общения.

Деловой и дружеской это не касается!

Вот если мы когда-нибудь будем разбирать истории рыбачек или даже хищниц, вы можете увидеть в некоторых случаях их активность. Они инициируют общение и выступают с предложениями, но очень четко соблюдают формат делового общения и дружбы. Шаги в романтику или в секс обычно делает мужчина. Это выгодно в конечном итоге обеим сторонам.

Не от драгоценности женской это происходит, а ради сохранения мужской спонтанности как главного условия развития отношений.

Никаких щипцов в сторону мужчины. Это закон.

Обставляется это все куртуазно и даже по-рыцарски, якобы женщина так драгоценна, что мужчина стоит на одном колене.

Но по сути – это красивый колпачок. И женщине нужно об этом хорошо помнить. Если она вдруг нацепляет на себя корону и начинает смотреть на мужчину сверху как царица или богиня, всему конец.

Народ, этот момент понятен?

Если мужчина отзывается о женщине пренебрежительно и подчеркивает ценность своей потенции – это корона равенства. Очень большая.

Но если женщина верит мужским словам о том, что Женщина Всегда С Большой буквы, и тем более сама читает лекции на эту тему, она полная дура в короне Сокровища.

Для баланса оба должны быть равны как фигуры, одинаково важны должны быть друг для друга. Разница только в количестве инициативы.

Каждый лишний шаг женщины – это выход за границы, а вот отсутствие шагов для нее не критично. Мужчина может делать куда больше шагов, а вот отсутствие шагов для него критично. Без короны равенства обе стороны хорошо адаптированы к своим ролям, принимают их как данность, как условия игры.

Очень важно уважать правила этой игры и понимать, для чего существуют всякие разные красивые ритуалы.

Это необходимый антураж, без которого романтический формат не выживает, переходит в дружеский, где гендерной разницы как раз нет.

Из-за того что гендерная разница и гендерная наценка поддерживаются искусственно, это требует именно антуража.

Вы увидите это в любом старинном обряде.

Девушка убегает от парня, тот ее догоняет. Разве она не хочет замуж? Как правило хочет больше, чем он жениться. Но важно, чтобы инициатива была его. Чтобы она не инициировала близость. Если девушка сама погонится за парнем и настигнет его, получится то же самое, что получают доярки, корпящие и кряхтящие и сопящие над мужчиной, который их не очень хочет. Чем больше она уговаривает, тем меньше он хочет.

Жених выкупает невесту, хотя она сама хотела бы выйти замуж. Создается видимость большей ценности девушки и активного намерения мужчины, его согласия взять на себя ответственность, безо всякого штурманства с ее стороны, полностью добровольно.

И так далее. Вот это тот самый романтический формат. Это условия, в которых необходимо держаться, чтобы не вылезать за границы.

Выход за границы не выгоден – это шаг вне красного поля.

Для простоты можно считать шаг женщины в романтическом формате – в два раза больше, чем шаг мужчины.

А в сексуальном формате – в три раза.

Но к этому нельзя примешивать все, что не касается романтического формата.

То есть когда на первом свидании, как в том письме, мужчина покупает женщине шапку, носки, это похоже на помощь детям сиротам.

Когда с первого свидания женщина прется в продуктовый магаз и ждет, что мужчина оплатит ей продукты, или рассказывает про свою больную маму, ожидая, что будет вспоможение, все это какой-то испанский стыд, а не романтика.

Такие женщины сразу хотят запихнуть мужчину в роль отца своего семейства, повесить ему на шею своих детей от другого мужчины, своих родителей, ремонт своей машины и своего санузла.

А взамен они готовы ему предложить секс. Деловито и механически, будто само по себе это дефицит, а не избыток предложений от доярок.

Романтический формат исчезает полностью.

Прилично (то есть принято, нормально, в границах), если мужчина платит за досуг в романтическом формате примерно две трети. Причем в идеале он вызывается оплатить все, а женщина настаивает на половине (хочет платить за себя), но они приходят к компромиссу две трети с него и треть с нее. Это самая нормальная формула. Хотя и пополам – нормально, особенно если формат пока не чисто романтический, а частично дружеский, то есть никто любовью не окрылен и секса нет или он эпизодический. Только мужчине стремиться к пополаму – вне границ, как и женщине настаивать на оплате им большей части. Каждый должен стремиться вложить чуть больше, чем принято.

Но материальные вложения – это не шаги как таковые, больше значения имеют другие инициативы: предложения, признания.

Отрывать сексуальный формат от романтического женщине невыгодно. В этом случае она быстро выходит из красного поля, кроме случаев, когда мужчина этой женщины сохраняет романтический формат.

Понятно почему? Опирайтесь на формулу шагов и расскажите. Кто понял, что такое шаги в сексуальном формате? И почему для женщины выгодно совмещение сексуального и романтического формата, а мужчине не обязательно?

Почему мужчина не выходит из красного поля, если встречается с замужней женщиной, а женщина, встречаясь с женатым мужчиной выходит быстро, хотя и не сразу?

В каком случае он выходит, а она нет?

А вот другие ситуации. Френдзона, секс-онли, измена до брака, измена в браке, отказ от секса партнера или партнерши, разовый или постоянный отказ. Разбирайте все с точки зрения гендерной разницы, но не высасывайте из пальца, руководствуйтесь правилом гендерной наценки.

Когда гендерная наценка совсем не действует и почему?

Когда действует особенно явно? Чем нивелируется?

Если вы не научитесь учитывать гендерный фактор, вы будете постоянно путаться.

Ну и вопросы о гендерной разнице по последнему сезону ФС.

Арина приехала к Печорину, чтобы рассказать ему про Беллу. Абай слушал рассказы Беллы про Печорина.

Арина далеко вылетела за красное поле. Абай не вышел из него. Почему?

Когда Печорин слушал рассказы Золушки об Онегине, но время от времени приставал к ней, выходил ли он из красного поля?

А с Алисой, когда предложил ей рассказывать ему секреты, в том числе про любовь к КСЖ?

Настя слушала рассказы КСЖ о любви к Алисе? Как у нее с красным полем? И почему?

А вот Кирюша дружит с КДЧ. Сидит ли он во френдзоне? А КДЧ? Кто выходит из красного поля?

Клим пристает к Белле, а она выбирает Абая. Можно ли сказать, что Клим сливается?

А Арина, когда пристает к Печорину, который спрашивает про Беллу?

Вот эту всю разницу постарайтесь описать.

Если Нино прочитает переписку Казановы с Шелли и увидит, что Шелли уговаривает его приехать, а Казанова отвечает ласково, хоть и отказом, огребет ли Казанова? Или нет? И будет ли Нино в красном поле? И почему?

А если КСЖ узнает, что Алиса была в гостях у Печорина? Что будет?

Видите, мы не сможем разбирать ситуации, если не будем учитывать гендерной разницы, если будем считать для М и Ж общие правила.

Но и кардинально разными эти правила не являются. Они всего лишь учитывают поправку на гендер и эту поправку надо точно видеть.

Попробуете?