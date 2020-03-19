Сенат одобрил пакет мер по оказанию помощи американцам в ходе эпидемии коронавируса

19.03.2020, 1:16, Новости дня

Сенат в среду подавляющим большинством голосов принял законопроект, предусматривающий выделение миллиардов долларов для смягчения ущерба от пандемии коронавируса путем бесплатного тестирования, оплаты больничных отпусков и увеличения расходов на социальную защиту.

Законопроект направлен на подпись президенту Дональду Трампу, после чего он вступит в действие. Сейчас Конгресс и Белый дом обсуждают дополнительные меры стимулирования, которые могут обойтись более чем в триллион долларов.

Законодатели в Сенате, где большинство – у республиканцев, в значительной степени отложили в сторону свои идеологические разногласия, приняв закон с перевесом в 90 голосов «за» против 8 «против». В прошлую субботу контролируемая демократами Палата представителей также приняла этот законопроект подавляющим большинством голосов.

Точная стоимость необходимых для экономики мер пока не подсчитана, однако Объединенный комитет Конгресса по налогообложению считает, что одни только больничные отпуска и отпуска по семейным обстоятельствам обойдутся в 105 миллиардов долларов.

Одновременно законодатели пытаются разработать еще один пакет экономических мер по борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом. Этот новый пакет может стоить 1,3 триллиона долларов – намного больше, чем подобные меры, которые Конгресс принял в 2008 и 2009 годах во время предыдущего финансового кризиса.

Согласно предложению Министерства финансов США, в новый пакет могут включить два транша прямых платежей всем американцам на общую сумму 250 миллиардов долларов каждый.