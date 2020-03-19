 

Консульский отдел посольства РФ в Лондоне прекращает прием посетителей

19.03.2020, 1:16, Новости дня

Консульский отдел посольства РФ в Лондоне со следующей недели приостанавливает прием посетителей в связи со вспышкой нового коронавируса на территории королевства, сообщили в диппредставительстве.

«В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 23 марта 2020 года приостанавливается прием граждан в консульский отдел посольства РФ в Лондоне для оказания услуг по всем консульским вопросам», – приводит текст сообщения диппредставительства ТАСС.

В посольстве отмечают, что консультацию по консульским вопросам можно будет получить по телефону и электронной почте.

«Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей и носят временный характер, – добавляют российские дипломаты. – После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, ранее оформивших запись на прием, будет осуществляться в приоритетном порядке, по мере появления возможности. О возобновлении работы консульского отдела будет сообщено дополнительно».

По состоянию на утро среды в Соединенном Королевстве было подтверждено 2 тыс. 626 случаев заражения коронавирусом нового типа (на 676 больше, чем днем ранее), число летальных исходов достигло 104.

Напомним, в среду РФ ввела ограничения на полеты в Великобританию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о коронавирусном эксперименте над британской нацией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Кучеров оформил дубль, “Тампа” победила “Коламбус”

16.02 / “Возведем небоскребы из черепов ваших военных”. Посол РФ в Турции заявил об угрозах

16.03 / ВОЗ: Коронавирус распространился за пределами Китая больше, чем в самой КНР

07.03 / В представительстве Зеленского высказались об идее подачи воды в Крым

26.02 / В Киеве на митинге перед офисом президента мужчина совершил самоподжог

04.02 / Из Уханя вылетел первый самолет ВКС с россиянами

18.02 / В Пекине строят новый завод по производству защитных масок

06.02 / В столкновениях на юге Ирака погибли 11 человек

04.02 / В Омске таксист перевозит пассажиров в противогазе

07.03 / Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 949

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска