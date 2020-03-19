 

COVID-19. Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца

19.03.2020, 1:10, Новости дня

Самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт Борисполь 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином. Об этом 18 марта проинформировала пресс-служба главы государства.

“По поручению главы государства спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых – 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста. Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного инфицирования коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ”, – рассказали в пресс-службе.

По прибытию домой эвакуированные пройдут 14-дневную самоизоляцию.

“На домашний карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19”, – подчеркнули в пресс-службе.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, более 8 тыс. человек скончались. 

В Украине подтверждено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 16: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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