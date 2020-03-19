В Великобритании из-за коронавируса закрывают школы и отменяют экзамены

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19.03.2020, 1:10, Новости дня

Школы в Великобритании закроют с 20 марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает BBC.

Джонсон добавил, что будут закрыты все школы, кроме тех, где присматривают за детьми ключевых работников и уязвымими детьми. Он также отметил, что правительство будет просить детские сады и частные школы соблюдать ту же меру.

Как пишет Metro, помимо прочего будут отменены государственные экзамены на май и июнь.

По данным на 18 марта в Великобритании 56 221 человек прошли тестирование на коронавирус. Среди них у 2 626 выявили заболевание. Умерло от коронавируса 103 пациента, сообщает Министерство здравоохранения Великобритании.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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