Количество инфицированных коронавирусом превысило 200 тыс., нефть Brent подешевела до $24,9 за баррель. Главное за день

19.03.2020, 1:10, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 200 тыс.

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, более 8 тыс. человек скончались. Более 80% всех случаев приходятся на страны западной части тихоокеанского региона и Европы. Больше всего страдает Италия. Там за последние сутки от коронавируса умерло почти 500 человек. Это максимум с начала эпидемии. Всего в стране заболело 35 713 человек, 2978 из них умерли.

В Украине подтверждено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 16: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Нефть Brent подешевела до $24,9 за баррель

Нефть эталонной марки Brent 18 марта продолжила падение и к 19.50 по Киеву подешевела до $24,9 за баррель. Таким образом, в течение дня Brent подешевела почти на $4 за баррель (или на 13,9%). Последний раз нефть стоила меньше $25 за баррель в апреле 2003 года.

“Евровидение 2020” отменили из-за пандемии коронавируса

Песенный конкурс “Евровидение 2020”, проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), не состоится из-за пандемии коронавируса. Это первый подобный случай в истории конкурса. Место проведения “Евровидения 2021” уточняется.

В Украине не будет проводиться нацотбор на “Евровидение 2021”, страну на конкурсе будет представлять победитель национального отбора “Евровидения 2020”, группа Go-A.

В Украине возможен экономический кризис

На заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине возможен экономический кризис. “Правительство не будет и не имеет права ограничиваться сегодня только борьбой с коронавирусом, мы должны готовить страну к другим вызовам. Мировой кризис, возможный экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, и мы в этом не сомневаемся”, – сказал он.

Курсовые скачки

Курс гривны к доллару снизился на 54 копейки, до 27,06 грн/$, к евро – на 21 копейку, до 29,73 грн/€.

По итогам дня торгов на Московской бирже курс российского рубля к доллару опустился до 80,87 руб./$, к евро – до 88,39 руб./€. Таким образом, в течение 18 марта курс рубля к доллару опустился на 5,43 руб., к евро – упал на 5,49 руб. Снижение курса происходило на фоне падения цен на нефть до 17-летнего минимума.

Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации. Кабинет Министров Украины согласовал назначение на эту должность Владимира Труша.