 

Компания Olympus опередила Canon и Sony на японском рынке беззеркальных фотокамер

19.03.2020, 1:09, Разное

Компания Olympus, выпускающая фотоаппараты начального и профессионального уровня, опередила Sony и Canon на японском рынке беззеркальных камер. В феврале лидером признали устройство модели Olympus Pen E-PL9.
Источник, владеющий информацией, опубликовал во Всемирной сети график, отражающий показатели продаж изделий трёх названных компаний. Olympus Pen E-PL9 имеет формат Micro Four Thirds, устройство официально представили в 2018 году. В настоящее время данный гаджет занимает 11,1% рынка Японии по фактическим продажам. Далее следует беззеркальная камера Canon Kiss M, которая в странах Восточной и Западной Европы известна под наименованием EOS M50. Объёмы реализации данной модели составляют 10,4%, аппарат выпустили два года назад, он получил формат APS-C.

На третьей строке расположена камера APS-C, презентованная в январе 2019 года. Данный девайс также имеет формат APS-C. Суммарные продажи беззеркальных фотоаппаратов составили в Японии на протяжении февраля 76,5% от объёма реализации в том же периоде в прошедшем году.



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