Мнение: Показатели

19.03.2020, 1:05, Разное

Голдман Сакс пересмотрел свой предыдущий пессимистический прогноз по росту ВВП Китая в 1 квартале, который должен был составить 2,5 процента. Теперь Голдман считает, что ВВП упадет не менее чем на 9 процентов. Такая корректировка вызвана "поразительно слабыми" показателями, которые демонстрирует Китай. Блумберг оптимизм Голдман Сакс не разделяет и полагает, что падение в 1 квартале составит 11 процентов. Если повезет. И тоже – переоценка прогнозов произошла в течение буквально трех недель.

Такие разбросы и столь стремительная переоценка с плюса на огромный минус говорят только об одном – тотальной катастрофе. Китай вышел из эпидемии, но не она – причина экономического обвала. Он был предопределен, эпидемия обострила кризис и перевела экономику Китая в текущее состояние не постепенно, а рывком. Возможно, это даже хорошо: меньше иллюзий.

Теперь уже точно мир вошел в депрессию – Китай был, по сути, единственным локомотивом роста, и его модель развития обвалилась. Китай в этом смысле уже сейчас можно списывать – теперь он будет заниматься даже не самоспасением, а разбором завалов, новым проектом и новым строительством. Спасая в процессе кого можно из-под руин. Всем остальным нужно будет заниматься примерно тем же самым, хотя стартовые возможности для этого у всех разные.

Уже можно понять, как именно кто будет спасаться. Лучше всего дела обстоят у США. Они уже банально "напечатали" 2 триллиона своих денег и бросили их в свою экономику, вытягивая спрос. Технология процесса давно известна – теперь на эти доллары США будут покупать по всему миру все им необходимое, а затем доноры американской экономики эти же кровно заработанные деньги отдадут обратно США, оставив у себя их долговые расписки. По которым США, конечно же, никогда не заплатят. Тем самым Штаты просто сбросят все свои проблемы в окружающее пространство, и разбирайтесь с ними сами. Схема, понятно, посложнее, но суть в целом такая.

В такой парадигме все отходы жизнедеятельности мировой экономики спустятся на самое дно, где живут такие великие сырьевые придатки, как Россия. Ей и хлебать полной мерой всё, что придет сверху. У придатка и периферии есть только одно предназначение: быть канализационным отстойником своей метрополии. Второй раз Россия вляпывается в капитализм, и второй раз в одной и той же роли периферии и придатка. И решение проблем всё то же – выходить из этой системы, создавать свою собственную. Другого способа избежать льющихся сверху партнерских фекалий нет и быть не может. И речь здесь не о путинском "импортозамещении", а о смене экономической, а значит – политической и социальной парадигмы. А раз вся наша элита встроена и уютно чувствует себя именно как элита капиталистической периферии, то и она должна быть полностью устранена и ликвидирована. В политическом смысле точно. Россия подходит к этапу, когда социальная революция становится последним шансом на выживание страны. И это единственное рациональное решение, которое существует в ситуации полной катастрофы существующей модели существования.

Ну не приживается у нас западный капитализм, и нужно после второго краха этого проекта у нас понять и принять такую правду. Раз и навсегда. А вот что именно может быть вместо него – тут есть варианты. Не так уж и много, если откровенно, но они есть. Правда, никто их нам на блюдечке не поднесет, придется выбирать нам самим. Но перед конструктивной частью поиска выхода так или иначе, но придется пройти через деструктивный этап сноса путинского криминального режима. Пока братва не вернется обратно в свои подворотни и помойки – ничего сделать не удастся. Что вполне логично – вначале аварийное здание сносят, а потом на его месте строят что-то другое. Последовательность всегда одна и та же.