Диагноз страшнее наказания

19.03.2020, 0:42, Разное

В петербургских «Крестах» без должной терапии погибает подсудимый с ВИЧ.

За сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, но не смерть. Георгию Мурусидзе 24 года — шесть лет назад ему был поставлен диагноз ВИЧ, сразу 3-я степень. 5-я стадия обычно отпускает человеку не более двух лет.

Георгий Мурусидзе. Фото: личная страница «ВКонтакте»

Вину не отрицает

«Мы узнали о диагнозе, когда проходили медкомиссию в военкомате», — рассказывает «Новой» мама подсудимого Елена Йоцич.

В армию Георгия Мурусидзе не взяли. Он встал на учет в СПИД-центре и все шесть лет исправно посещал врачей, принимал антиретровирусную терапию. Несмотря на это, прошлым летом ВИЧ уже был в четвертой стадии. Пятая считается терминальной.

А осенью 2019-го Мурусидзе попал в СИЗО. 14 сентября в девятом часу вечера его с другом Егором задержали в Приморском районе за сбыт наркотиков в особо крупном размере (статья 228.1 УК РФ).

«Это был первый раз, когда Гоша делал закладки, — рассказывает Егор. —Он занялся этим, чтобы рассчитаться с долгами. Мы в тот вечер нашли каршеринговый автомобиль, проехали на нем пару минут и нас остановил наряд ДПС, как будто знали, кого тормозить. Гоша был в состоянии наркотического опьянения, у него в рюкзаке нашли несколько доз.

Нас отвезли в 34-й отдел полиции, где мы пробыли почти три дня».

Георгий Мурусидзе, по словам друга, ничего не отрицал и сам рассказал полицейским, что еще часть наркотиков осталась на его съемной квартире. Егор, у которого при задержании не было наркотиков, оказался в статусе свидетеля по делу. А Георгия Мурусидзе суд 16 сентября отправил в СИЗО.

Тюремный эксперимент

Подтверждающая диагноз Мурусидзе справка из уголовного дела

В колпинских Крестах Мурусидзе уже без малого полгода. Адвокат и родственники бьют тревогу: Георгия, по их данным, в СИЗО оставили без антиретровирусной терапии — около четырех месяцев он не получал никаких препаратов. Только с января ему снова стали выдавать медикаменты по ранее назначенной в СПИД-центре схеме.

«При столь длительном перерыве в лечении необходимо провести обследование прежде, чем выдавать препараты, потому что терапия, которая была подобрана ранее может быть бесполезна, а то и вовсе опасна, — объясняет председатель правозащитной организации «Гражданский щит» Антон Матий. — Его по сути убивают, ставят эксперимент — сколько человек с ВИЧ может жить без медицинской помощи».

«Перед возобновлением прерванной на четыре месяца антиретровирусной терапии у пациента с диагнозом ВИЧ-инфекция, стадия 4А, необходимо провести обследование для того, чтобы назначить адекватную схему терапии», — подтверждают в петербургском СПИД-центре.

31 января на очередном заседании суда Георгию вызвали скорую.

Врачи осмотрели, констатировали: «Перенервничал», — и уехали, а Мурусидзе вернули в СИЗО.

Через друзей Мурусидзе передает, что едва ли не каждый день теряет сознание. У него часто идет кровь из носа и не останавливается минут по 20, повышенное давление, температура, головокружения, воспаление лимфоузлов. Недавно у заключенного был выявлен гепатит C (так сказал врач Георгию, но справку из Крестов адвокату не получить, ее не выдают, несмотря на согласие самого пациента, мотивируя «врачебной тайной»). Кроме того, речь может идти о развитии очагового туберкулеза — оба заболевания частые спутники ВИЧ на последних стадиях. И все вместе это может говорить о том, что заболевание прогрессирует, переходит в стадию 4В или даже 5. А в таком случае по российскому законодательству подсудимого нельзя содержать в СИЗО, ему могут избрать более мягкую форму заключения — домашний арест либо иные ограничения. Однако адвокат не может добиться проведения медосвидетельствования, предусмотренного тем же постановлением правительства, а значит, и смягчения меры наказания.

30 обращений без ответа

Адвокат Георгия Елена Тимашова говорит, что и она сама, и ее коллеги никогда прежде не сталкивались с такой проблемой, чтобы ВИЧ-пациенту отказывали в терапии и положенных обследованиях. Это довольно простые процедуры. СИЗО по справке от медиков получает необходимые медикаменты и выдает их заключенному, а при необходимости собирает анализы. Под конвоем заключенного могут доставить в медицинское учреждение для прохождения обследования, если оно невозможно в условиях СИЗО. Но в случае с Георгием еще на стадии следствия произошла ошибка.

«Когда Гошу забрали в полицию, он сразу предупредил, что у него ВИЧ. Но следователь ему не поверила, — рассказывает сестра Георгия Инга. —

Позже мы с ней встречались, и она сказала: "А я думала, он пошутил"».

Следователь, по словам адвоката, не передала в СИЗО сведения о болезни обвиняемого. Также, по словам защитников, в изоляторе проигнорировали и слова самого Мурусидзе о его болезни. Как отмечал на прошедшем в начале марта заседании суда сам Георгий, около 30 его обращений с просьбами об обследованиях руководству Крестов и начальнику медсанчасти остались без ответа.

До лагеря не доедешь

«Георгий Мурусидзе получает и ранее получал всю необходимую терапию и препараты, продолжает находиться под наблюдением врачей, — сказал в ответ на запрос «Новой в Петербурге» начальник колпинских Крестов Игорь Потапенко. — Мурусидзе проходил медицинское обследование на базе больницы при следственном изоляторе, где он содержится. Оснащение больницы позволяет проводить в полном объеме обследование и лечение данной категории больных».

Родственники и друзья Георгия не верят словам начальника тюрьмы. Более того, после того как они отправили полтора десятка обращений (от городского комздрава до президента страны) и регулярно жалуются в СИЗО, Георгий пожаловался, что на него стали оказывать давление. На суде он сообщил, что один из сотрудников Крестов напрямую говорил ему: «До лагеря ты вряд ли доедешь живым», «прекрати писать жалобы и заявления — до хорошего это не доведет».

Георгий и его защита вновь просили судью о пересмотре меры пресечения с учетом угроз, но и это не помогло — Мурусидзе оставили под стражей.

Алексей Лаховзаместитель генерального директора благотворительной организации «Гуманитарное действие»

— Если Георгий действительно четыре месяца не принимал антиретровирусную терапию, вирус мог выработать резистентность к старой схеме. И надо подбирать новую. Это можно сделать только при наличии полного спектра анализов, включающих в себя анализ на вирусную нагрузку, на количество клеток иммунитета, на генотип вируса и на резистентность.

И если заключенному и его адвокату, как они и говорят, не дают провести такое обследование и консультацию у врача-инфекциониста, возникают вопросы к сотрудникам УФСИН. Без медицинской помощи у человека реально может развиться СПИД. А на его фоне присоединиться туберкулез, опоясывающий лишай, менингит.

Мне непонятно, почему руководство СИЗО этого не осознает.

Если они хотят получить инвалида, которым человек с ВИЧ станет, находясь в изоляторе без медпомощи, они выбрали правильный путь.

Если это такое наплевательское отношение в целом к здоровью заключенного, то это тоже не с лучшей стороны их характеризует. Возможно, они до сих пор не понимают всей опасности ситуации.

Не зная всех фактов, сложно говорить, кто прав, кто виноват, не исключаю, что была допущена ошибка или неправильно истолкована ситуация. Алгоритм помощи пациентам с ВИЧ в СИЗО уже должен быть отработан, иначе бы мы имели сотни, тысячи жалоб только в Петербурге. Но такого не происходит. В изоляторах в большинстве случаев все же закупают и выдают таким пациентам прописанные врачами препараты. Однако любая система где-то дает сбой, и, возможно, в данном случае это произошло.

Елена Михина

специально для «Новой в Петербурге»