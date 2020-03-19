Посольства США прекратили выдачу виз

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19.03.2020, 0:30, Новости дня

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом COVID-19, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«В ответ на возникшие во всем мире трудности, связанные со вспышкой COVID-19, Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира», – цитирует представителя Госдепартамента ТАСС.

«Посольства и консульства в этих странах начиная с 18 марта отменят все проводимые на регулярной основе собеседования на получение иммиграционных и неиммиграционных виз», – отметил сотрудник Госдепа США.

При этом он уточнил, что «эти посольства возобновят предоставление визовых услуг на регулярной основе, как только появится возможность», не назвав конкретную дату.

Кроме того, генеральное консульство США во Владивостоке временно прекратило работу.

В посольстве США в Москве отметили, что американские дипучреждения в РФ «сократили операции по предоставлению визовых услуг и оказанию консульских услуг американским гражданам на регулярной основе». «Начиная с 18 марта консульский отдел посольства США в Москве, генеральное консульство США в Екатеринбурге, а также консульское агентство США на Сахалине будут оставаться открытыми, но будут предоставлять только консульские услуги, связанные с экстренными ситуациями», – подчеркивается в сообщении.

Ранее в среду посольство США в Москве объявило о временном сокращении выдачи виз.

Напомним, с 13 марта президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы, а также ввел в Штатах общенациональный режим ЧС из-за вспышки коронавируса. После этого консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне приостановил прием граждан.



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