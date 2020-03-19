В Минобороны назвали фальшивкой информацию соцсетей о комендантском часе

19.03.2020, 0:20, Новости дня

Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.

"Распространенное в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны РФ о "введении комендантского часа" в городе Москве — грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран​​​. Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе", — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом совместно с IT-компаниями всего лишь за сутки зафиксированы 55 новых вбросов недостоверных сведений насчёт инфекции в России.

Как сообщили в "Лаборатории Касперского", попадаются, например, электронные письма от лица сотрудников Всемирной организации здравоохранения. Вроде бы со ссылкой на актуальные рекомендации, но в действительности заманивают скачать шпионское программное обеспечение.

Самая свежая и широко растиражированная дезинформация – о распылении неких высокотоксичных средств дезинфекции.

Пандемия коронавируса спровоцировала обострение активности у интернет-мошенников. Они рассылают тысячи писем ежедневно от имени авторитетных организаций. Цель — не посеять панику или собрать лайки, а украсть личную информацию.

Кстати, за публикацию непроверенных данных могут отобрать лицензию и заблокировать ресурс. Из заявления Роскомнадзора: "… Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех СМИ, соцсетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющих панику и провоцирующие общественное беспокойство в РФ".