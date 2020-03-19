 

Ураганный ветер оставил пятиэтажку без крыши в Новороссийске

19.03.2020, 0:20, Новости дня

Ремонт жилого дома на улице Советов в Новороссийске затянется на несколько недель из-за штормового ветра, который унес будущую крышу пятиэтажки. Стройматериалы "шалун" разбросал по припаркованным во дворе машинам, повредить пять из них.

 

Эти кадры были сделаны днем 18 марта, когда порывы норд-оста достигали 20 метров в секунду. Во время очередного "налета" ветер умыкнул с крыши упаковку металлопрофиля и, как в карточном фокусе, сдал листы веером.

Чарующий полет стройматериалов завершился на автомобилях, пять легковушек ощутили на себе всю тяжесть оснастки крыши. Никто из людей не пострадал.

К ночи ветер в городе усилился, его порывы достигают 29 метров в секунду, в четверг он продолжит испытывать Новороссийск на прочность.



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