 

Принц Гарри и Меган Маркл не могут вернуться в Британию

19.03.2020, 0:15, Разное

Герцог и герцогиня Сассекские оказались запертыми в Северной Америке. Они не могут вернуться в Великобританию. 

“Гарри сейчас заперт в ловушке коронавируса с Меган Маркл. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой”, – приводит слова инсайдера издание The Sun. Тем не менее есть и хорошие новости. Несмотря на критичность сложившейся ситуации, супруги находятся вместе, хотя этого могло и не произойти, сообщает телеканал “360”. Принц Гарри умудрился задержаться и вернулся из Лондона на несколько дней позднее, чем планировал.

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Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily) 18 Мар 2020 в 12:06 PDT

По последним данным, число зараженных в Канаде превысило 400. В их числе и супруга премьер-министра государства Джастина Трюдо – Софи, пишет РИА ФАН. 



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