 

Это спасет жизнь: врач дал важный совет заболевшим коронавирусом

19.03.2020, 0:15, Разное

Если человек был за границей или контактировал с зараженными, а также если у него выявлены симптомы коронавируса, не следует идти к врачу, заявил терапевт Алексей Хухрев. Необходимо позвонить по номеру 103 – медики придут сами и возьмут анализы, отметил специалист, добавив, что на сегодняшний день это единственный одобренный способ.

Врач призвал не перебарщивать с парацетамолом. Сбивать температуру им можно, но увлекаться не следует, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, сказал эксперт в комментарии для “Царьграда”.

Лекарством от коронавируса парацетамол не является, его основное предназначение – снижение температуры и обезболивание, напомнил врач. Высокие дозы этого препарата обладают токсическим действием, предупредил Хухрев.

На 18 марта по всему миру выявлено 191 683 случая заражения коронавирусом COVID-19. Умерли около восьми тысяч человек, более 81 тысячи выздоровели.

Пугающими темпами коронавирус распространяется в Италии: за сутки там выявлено три тысячи новых случаев. В Китае зафиксировано 13 новых заболевших, причем 12 из них – завозные.

Россия с 18 марта по 1 мая закрыла границы. Исключение сделано для дипломатов и водителей грузового транспорта. Из-за коронавируса COVID-19 отменены все массовые мероприятия.



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