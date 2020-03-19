 

Учёные при помощи гидрогеля очистили картины Джексона Поллока

19.03.2020, 0:09, Разное

Учёные получили возможность очистить картины Джексона Поллока, не рискуя повредить шедевры американского абстракциониста. Эксперты создали специальный гидрогель, имеющий не агрессивную формулу.
Процесс реставрации предметов живописи представляет собой трудоёмкое занятие. На восстановление и очищение от грязи шедевров уходит большое количество времени. При этом не только пыль нужно удалять с полотен, но и другие загрязнения, в том числе вызванные воздействием влаги, поскольку многие произведения искусства не покрывали лаком.

Среди них, например, картины Джексона Поллока. В его красках имелось немало добавок, вступающих в реакцию при соприкосновении с растворителями. Кроме того, сама работа представляла опасность для реставраторов, поскольку вещества для очистки холстов испаряют вредные соединения. Учёные из северной Италии провели научную работу, в ходе которой смогли разработать новый гидрогель, обладающей щадящей формулой.

Новый очиститель основывается на поливиниловом спирте с разными молекулярными массами. Это вещество поглощает грязь за счёт испарения воды, находящейся на обратной стороне чистящего слоя. В ходе опыта удалось добиться эффективного очищения от грязи, не воздействуя на краску. Благодаря новому средству уже почистили картины “Двое” и “Горящие глаза”.



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