 

Администрация просит выделить ведомствам допфинансирование на сумму $ 45,8 млрд

19.03.2020, 0:05, Новости дня

Администрация президента Дональда Трампа попросила Конгресс выделить дополнительное финансирование в размере 45,8 миллиарда долларов, чтобы поддержать работу государственных органов на фоне стремительного распространения нового коронавируса, сообщил в среду представитель Белого дома.

Запрос на дополнительное финансирование, направленный законодателям во вторник вечером, позволит увеличить бюджет Министерства здравоохранения и соцобеспечения, Администрации по делам ветеранов и Министерства обороны.

Речь идет об отдельном запросе, не связанном с пакетом мер экономического стимулирования объемом 1 триллион долларов.

Запрос предусматривает выделение 13,1 миллиарда долларов Управлению по делам ветеранов, чтобы покрыть расходы, связанные с лечением коронавируса и сопутствующими проблемами. Администрация также просит выделить 1,3 миллиарда долларов Центрам по контролю и предотвращению заболеваний в дополнение к ранее запрошенным средствам.

Предложение также предусматривает 500 миллионов долларов для пассажирской железной дороги Amtrak, которая предупредила, что в этом году потеряет сотни миллионов долларов и хочет получить от железнодорожных ведомств помощь в размере 1 миллиарда долларов.

На данный момент приостановлены около 60 процентов ежедневных поездов Amtrak в Северо-Восточном коридоре, соединяющем Бостон и Вашингтон.

Белый дом также просит выделить 800 миллионов долларов на финансирование 13 карантинных центров для мигрантов вдоль границы с Мексикой.



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