На время карантина НБУ введет льготный режим для заемщиков – Зеленский

18.03.2020, 23:59, Новости дня

В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина. Об этом 18 марта в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Сегодня я подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина”, – сообщил президент.

Традиційно розповідаю про ситуацію щодо протидії коронавірусу. Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Десять – у Чернівецькій області, три в Київській та один – у Житомирській. Два з випадків, на жаль, летальні.Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього. Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України.Окремо хочу звернутися до працівників сфери освіти. Усім вам рекомендовано максимально перейти на дистанційну форму роботи. Середня заробітна плата за час карантину буде збережена й виплачена вам. Відучора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Із 8-ї до 9-ї ранку та з 18-ї до 21-ї години їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Крім цього, наступного тижня буде запущено централізовану систему онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів з п’ятого по одинадцятий клас. Вкотре хочу закликати всіх українців, особливо людей похилого віку, без зайвої потреби не виходити на вулицю та залишатися вдома. Вчора я радив вам, що подивитися та почитати. Сьогодні моя рекомендація така. За цим посиланням http://bit.ly/2U1qHHZ ви знайдете віртуальні тури українськими музеями просто неба. Тут http://bit.ly/392wqkO – 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн. А ось тут http://bit.ly/3d9XTEG – віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України.Версія цього відео з субтитрамии: http://bit.ly/3a23MBS Posted by Володимир Зеленський on Kolmapäev, 18. märts 2020

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.