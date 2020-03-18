Welt – глобальное потепление и брексит ударили по селёдочному бизнесу Германии

18.03.2020, 23:35, Новости дня

Крупнейшие рыболовецкие компании и производители селёдки в Германии вынуждены бороться за существование, пишет немецкая газета Die Welt. Они столкнулись с серьёзной проблемой нехватки рыбы. С одной стороны, это связано с глобальным потеплением и повышением температуры Балтийского моря, с другой — с отсутствием соглашения о рыбной ловле с Великобританией после брексита.



YouTube

Крупнейшая в Германии компания Euro Baltic, занимающаяся поставкой селёдки производителям рыбных консервов и салатов, вынуждена бороться за существование, пишет немецкая газета Die Welt.

Сейчас на фабрике работает лишь часть оборудования, а некоторым из почти 145 сотрудников в ближайшие дни даже придётся остаться дома. Фабрике не хватает, главным образом, рыбы, подчёркивает издание. Её не хватает во многих отраслях. Немецкое рыболовство стоит на пороге одного из крупнейших кризисов в своей истории.

Рыбаки и рыбоперерабатывающие компании сталкиваются с двумя совершенно разными проблемами. С одной стороны, в этом году стремительно понижаются квоты на ловлю рыбы. Причина этого в небывалом потеплении вод Балтийского моря, в результате которого там появляется меньше молодых селёдок, поэтому и поймать их можно всё меньше. Между тем селёдка — четвёртая по популярности рыба у немцев.

Вторая проблема связана с выходом Великобритании из ЕС. Если не будет принятого приемлемого, с точки зрения Германии, договора о рыбной ловле в британских водах, в самое ближайшее время у немецких рыбаков и рыбных фабрик окажется недостаточно жизненно важного для них сырья. Почти 80% селёдки, которая перерабатывается и потребляется в Германии, отлавливается в британских водах.

«Без разрешения на доступ к британским водам немецкое морское рыболовство потеряет важнейшие места ловли селёдки и макрели», — считает руководитель Euro Baltic Уве Рихтер, уже прочувствовавший на себе всю тяжесть нынешнего кризиса. Как отмечает издание, компания содержит крупнейшую и самую современную в Германии рыбную фабрику. Это один из немногих подающих надежды промышленных проектов в Мекленбурге — Передней Померании.

В распоряжении другой компании отрасли, Doggerbank, также возглавляемой Уве Рихтером, находится крупнейший флот морского рыболовства в Германии. Однако из-за брексита фирма пока отложила модернизацию своих судов.

В обычные годы рыбная фабрика загружена селёдкой из западной части Балтийского моря с апреля. Во второй половине года основной объём рыбы поступает из британского Северного моря, обеспечивая сырьём круглосуточное производство, которое теперь оказалось под угрозой.

Вместо тысяч тонн селёдки глава фабрики этой весной может надеяться только на поступление рыбы, которой хватит на три недели работы. После 900 тонн селёдки квоты на ловлю в этой морской зоне будут уже практически исчерпаны. По словам руководителя компании, это самые низкие квоты в истории.

Чтобы предприятие не простаивало, директору приходится браться за переработку свежезамороженной селёдки или свежей рыбы из Дании и Норвегии, однако этого недостаточно.

Причина уменьшившихся объёмов ловли отчасти связана с потеплением вод Балтийского моря. Они раньше обычного привлекают селёдку на нерест, но потом мальки не находят в воде достаточно пропитания, потому что растения ещё не успевают развиться к этому времени из-за недостатка дневного света. Не исключено, что такая экстремальная ситуация продлится десятилетия, пишет Die Welt.

Рихтер уверен, что глобальное потепление прослеживается по миграциям отдельных видов рыб. Сардины стали в большей концентрации появляться в Северном море, даже тунец порой доходит до Ла-Манша. Последствия потепления пока до конца не изучены.

Все сотрудники рыбных фабрик встревожены — для Euro Baltic дело может дойти до угрозы существованию компании. Первые мелкие фирмы на острове Рюген и на побережье уже сдались. Другие пока ещё пытаются каким-то образом пережить весну за счёт альтернативных программ.

Количество селёдки в море уже на протяжении 14 лет держится ниже необходимого уровня. По словам учёного биолога Филиппа Канстингера, «всё идёт к тому, что однажды ловля будет прекращена».

Глава Euro Baltic Уве Рихтер рассчитывает на то, что с июня морские траулеры доставят из британских вод десятки тысяч тонн селёдок. Однако вскоре и этому может наступить конец: если до осени текущего года не появится соглашения между ЕС и Великобританией, британцы смогут прогнать немецкие рыболовецкие суда из своих территориальных вод протяжённостью в 200 морских миль уже в следующем рыболовном сезоне.

Несмотря на трудности, рыбная промышленность только что запустила кампанию, призывающую немцев есть больше рыбы. Однако стейк из лосося наносит экологии такой же ущерб, как восемь говяжьих стейков. Лосось выращивается на огромных рыбных фермах, которые часто загрязняют окружающую среду. Сможет ли выращенная в искусственно созданных условиях рыба со временем заменить немцам селёдку, это уже совсем другой вопрос, заключает немецкая газета Die Welt.