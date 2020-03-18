Политика: Вирус из Китая меняет западные выборы

18.03.2020, 23:30, Новости дня

В Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.

Голосование по поправкам к Конституции, намеченное на 22 апреля, пройдет только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом сказал Владимир Путин, выступая в среду на встрече с общественниками в Севастополе. По словам президента, «на первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан». Глава государства отметил, что если будет принято решение о проведении голосования, то оно пройдет «с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использованием соответствующих средств защиты, с расстоянием – как во Франции это делают, они на определенное расстояние отодвигают кабинки для голосования – и так далее»».

Францию и другие страны, где сейчас идут выборы или ведется к ним подготовка, несмотря на непростую ситуацию с распространением вируса, обсуждали и участники круглого стола, прошедшего в среду на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Они отметили, что в РФ по сравнению с другими государствами ситуация с распространением вируса находится под контролем, созданы все необходимые условия для «купирования проблемы».

«По последним данным, в мире отмечено 199 тысяч случаев коронавируса, около 8 тысяч смертельных, – заметила Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ. – В РФ же зафиксировано 114 случаев заболевания. Это меньше, чем например, в таких странах как Люксембург и Сан-Марино, где, соответственно 140 и 119 случаев, – заметила Соколова. – Это притом, что РФ рано столкнулась с этим вызовом, когда началась вспышка в Ухани. Хотя полностью закрыться невозможно».

«Руководство страны допускает, что ситуация может идти по разным сценариям. Здоровье граждан является приоритетом, и никакая процедура, даже такая сверхважная как голосование по поправкам, не должна превалировать», – подчеркнул управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Большую опасность, чем сам Covid-19, может представлять социальная истерия, отметили эксперты. «В странах, где распространяется вирус, общество находится в состоянии паники, улицы пустые, подписываются петиции за введение чрезвычайного положения», – констатировал глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Это привело к изменениях в политических календарях некоторых государств, сообщила Соколова. «Отложены местные выборы в Британии, обсуждается возможная отмена выборов в Сербии, Северной Македонии, Южной Корее. Всех достаточно серьезно напугала история с Ираном, где выборы состоялись за два дня до выявления первых случаев Covid-19, и в результате заболели пять парламентариев», – указала она.

Как заметил Кузнецов, во многих странах при этом общественное мнение преувеличивает опасность заболевания. «По самому плохому сценарию летальность вируса – 0,6%. Таковы шансы умереть у заболевшего человека.

Это не «чума Юстиниана» или «черная смерть», которые выкашивали целые города»

, – сказал эксперт. А поэтому вирус не должен привести к замиранию общественной и политической жизни до средневекового состояния, подчеркнули участники круглого стола. И при проведении голосования РФ может воспользоваться западным опытом.

«В Соединенных Штатах недавно прошли праймериз по выдвижению кандидатов в президенты. Есть штаты, в которых приняли решение вынести избирательные участки на открытую территорию, чтобы предотвратить распространение вируса. То же самое можно предпринять и у нас. Если, конечно, позволит погода», – заметил глава Института избирательного права, член Совета при президенте по правам человека Игорь Борисов.

«В США на местных выборах объясняли, когда происходят пиковые нагрузки на участки. И люди могли распределить время участия в голосовании», – добавила Соколова. По ее мнению, также можно обратить внимание на муниципальные выборы во Франции, первый тур которых прошел три дня назад. «На столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для протирки рук, были разграничены «зоны вежливости» для избирателей – не меньше метра. Были дальше, чем обычно, разнесены кабинки для голосования. Устраивали дезинфекцию избирательных участков до открытия и после закрытия, регулярная дезинфекция дверных ручек, машин для голосования и тому подобного», – перечислила эксперт.

Можно шире использовать нестандартные способы подачи голосов, полагает Соколова. «Например, это голосование по почте, которое активно используется во многих европейских странах ­– в Британии, Италии, Германии. Это досрочное голосование, а также выездная и надомная подача бюллетеней, которое существует и у нас в России», – заметила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ.

Алиев, в свою очередь, заметил, что коронавирус, как ни парадоксально, создает «окно возможностей» для модернизации избирательной системы. «Часто говорилось о том, что мир уходит далеко вперед, что надо опробовать новые электоральные процедуры. Ряд экспериментов с электронным голосованием мы наблюдали во время прошлогодних выборов в Мосгордуму», – заметил эксперт. Теперь же появился стимул к более быстрому «переводу сервисов и услуг в цифровой режим – через портал госуслуг и другие площадки», подчеркнул Алиев. По его мнению, если допустить, что все же будет введен карантин, то это позволит оценить готовность общества, электоральной инфраструктуры к такого рода изменениям.

Потом, когда эпидемия пройдет, и «мы будем спокойно жить в офлайне», общество сможет пользоваться тем заделом в области цифровизации государства, который создается сейчас, резюмировал Алиев.

Напомним, что еще в феврале в ЦИКе обсуждали идею использовать для общероссийского голосования портал госуслуг, МФЦ и дистанционное электронное голосование.

Теги:

Россия и Запад

,

коронавирус

,

ЭИСИ