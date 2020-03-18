 

Организаторы отменили проведение музыкального конкурса «Евровидение»

18.03.2020, 23:25, Разное

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» официально отменен на фоне распространения коронавируса. Об этом в твиттере конкурса сообщили организаторы.

«Мы гордимся, что«Евровидение» в течение 64 лет каждый год без перерывов объединяло зрителей. Нам, как и миллионам фанатов по всей планете, безумно жаль, что в этом мае мы не сможем провести конкурс», — заявили организаторы.

Сейчас нидерландская компания NPO, которой в этом году принадлежат права на проведение мероприятия, изучает возможность переноса конкурса на 2021 год.

Предполагалось, что «Евровидение-2020» состоится с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией «Uno».

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Источник: Новая газета



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