Hongqi удвоила продажи автомобилей в Китае

18.03.2020, 23:18, Новости дня

Китайская компания FAW сумела достичь увеличения объема продаж автомобилей своей марки Hongqi за первые два месяца текущего года.

В частности, за данный период были проданы порядка 16,3 тысяч новых автомобилей, что соответствует приросту в 2 раза. Вместе с тем за минувший месяц на китайском рынке компания Hongqi продала более 3,7 тысяч новых машин, что соответствует приросту на 32,5% по сравнению с прошлым годом.

Достичь данного результата удалось благодаря грамотному маркетингу и проверенному сервису. Вместе с ем еще в прошлом году китайский концерн сумел реализовать около 100 тысяч машин вышеуказанной марки Hongqi, однако в нынешнем году план соответствует увеличению в 2 раза прошлого рекорда.