Самый мощный BMW 7 Series станет электрическим

18.03.2020, 23:18, Новости дня

Самый мощный седан BMW 7 Series получит электрическую установку.

В частности, обновленная модель появится в продаже также с гибридным, бензиновым и дизельным мотором. Однако в компании анонсировали, что новая модель также сможет похвастаться электрической модификацией, которая получит максимальную производительность. Вместе с тем представители марки пока не называют никаких подробностей относительно данного автомобиля.

Эксперты прогнозируют, что официальная премьера нового роскошного седана BMW 7 Series состоится в 2022 году, когда и будут объявлены все достоинства. Вместе с тем ожидать появления в продаже можно не раньше, чем в 2023 году, когда и объявят все комплектации и стоимость данной модели.