 

Porsche Boxster переделали в купе-универсал

18.03.2020, 23:09, Разное

Сотрудники автоателье Van Thull Development переделали в купе-универсал спортивный автомобиль Porsche Boxster серии 986. Они перепроектировали заднюю часть транспортного средства, придав экстерьеру очертания шутинг-брейка.
Мастера уже продемонстрировали модель, внешний облик которой действительно отличается от всего, что знакомо поклонникам немецкого бренда. Речь идёт в первую очередь о задней части машины, получившей продолжение и ставшей немного длиннее. Чтобы нарастить кузов и сделать из него купе-универсал, Porsche Boxster серии 986 отрезали задний капот и собрали элементы из композитных материалов. При этом заднее стекло позаимствовали у одной из моделей Peugeot. Это позволило незначительно увеличить багажное отделение. В то же время, с ним же у специалистов ещё много работы, так как именно там находится высокопроизводительная силовая установка. Нужно найти возможность, и создать багажное отделение, в которое владелец спорткара смог бы поместить хотя бы две дорожные сумки. Сам же двигатель при этом должен быть изолирован и не представлять опасности.

Передняя же часть машины осталась во многом без изменений, но в её конструкции от оригинальной вариации есть доработки. В большинстве случаев мастера заменили родные элементы отделки аналогичными, но уже применяющимися на более свежих моделях.



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