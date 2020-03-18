 

Невский суд арестовал на 2 месяца подозреваемых в ограблении банка

18.03.2020, 23:05, Новости дня

Невский районный суд избрал сегодня меру пресечения двоим мужчинам, которых подозревают в нападении на банк. Они арестованы на два месяца.

Дерзкое преступление было совершено 16 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как люди в масках и с автоматами врываются в отделение банка и приказывают всем лечь на пол. Затем, угрожая кассиру, заставляют отдать все наличные, без малого полтора миллиона рублей.

Преступников взяли с поличным. Их задержали во дворе одного из домов на проспекте Большевиков, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Задержанные — ранее судимые Александр Логоденко и Роман Косов. На суде пытались оправдаться, что деньги — залог за автомобиль, а оружие — для безопасности. Один из них отказался признавать вину, другой — признался полностью. Более того, сознался в других ограблениях банков.

В интересах следствия подробности следствие пока не разглашает. Суд, учитывая все обстоятельства, остался непреклонен. Подельники, которые, кстати, уже отбывали срок вместе, получили два месяца ареста.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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