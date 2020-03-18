 

ATP и WTA отменили все весенние турниры. Рейтинг теннисистов заморожен

18.03.2020, 23:05, Новости дня

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) выступили с совместным заявлением, в котором объявили об отмене всех весенних турниров.

Изначально теннисные организации из-за распространения коронавируса COVID-19 приостановили сезон на полтора месяца. А теперь приняли решение полностью отменить все грунтовые турниры до 7 июня, за исключением "Ролан Гаррос", который перенесли на осень.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.

Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.

— ATP Tour (@atptour) March 18, 2020

Таким образом, не состоятся совместные турниры ATP и WTA в Мадриде и Риме, соревнования WTA в Страсбуре и Рабате и турниры ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.

Рейтинги организаций на этот период будут заморожены. Турниры, запланированные на период с 8 июня 2020 года, пройдут в соответствии с графиком.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 170 странах. Заболевших при этом уже порядка 200 тысяч человек, из которых 8,2 тысячи скончались.



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