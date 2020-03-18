Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови

18.03.2020, 22:56, Разное

Китайские исследователи выяснили, какая группа крови является наиболее незащищенной от нового вида коронавируса. По словам ученых, больше всего шансов подхватить опасную инфекцию у пациентов со II группой крови. Наиболее устойчивыми к болезни оказались люди с

I группой крови.

Напомним, вспышка COVID-2019 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Согласно последим данным, 182,4 тысячи человек заразились коронавирусом. Более семи тысяч больных скончались, сообщает Lenta.ru.