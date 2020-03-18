Мнение: Да кто он такой!?

18.03.2020, 22:55, Разное

На фоне массовой истерии относительно туалетной бумаги и «макарошек» прямо на глазах у общественности произошла занимательная рокировка хорошо известного в Интернете руководителя, чье имя ассоциируется с «запретами».

Александр Жаров, да тот самый, который блокировал Telegram, после отставки правительства и ухода с поста главы Роскомнадзора займет кресло председателя совета директоров «Газпром-Медиа». Последние пять лет в этом кресле располагался Дмитрий Чернышенко, который с 21 перешел на пост вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.

Как отреагировали СМИ и что ждать всем игрокам медийной сферы России от Жарова? Ответ простой: время покажет. РБК к примеру, просто перечислило проекты, входящие в состав холдинга «Газпром-Медиа»:

Всем очевидно, что Жаров будет руководить значительной частью всего медиа-рынка страны.

Вполне вероятно Александр вновь обратит внимание на одного из самых одиозных руководителей – Алексея Венедиктова. «Эхо Москвы» одна из самых спорных площадок в арсенале холдинга, а товарищ Венедиктов в прямом смысле выглядит и воспринимается как некий «серый кардинал», шебуршащий своими седыми кучеряшками по кулуарам.

Ведомство под управлением Жарова не раз применяло санкции в отношении «Эха», а те в свою очередь не раз успешно критиковали Роскомнадзор за «несостоятельность». Например, в интервью Жарова «Эху»:

А. Нарышкин― Послушайте, мы с вами можем пройтись по всем здесь стендам и спросим (я вас спрячу, никто не будет вас видеть): «Роскомнадзор с чем у вас ассоциируется?». Будут вспоминать блокировки сайтов.

А. Жаров― Блокировки, да.

А. Нарышкин― Блокировку Телеграма. «У вас работает Телеграм?» «Телеграм работает», — будут нам отвечать.

А. Жаров― Так.

А. Нарышкин― Ну, значит, вы ассоциируетесь с карательным органом…

А. Жаров― Почему карательным?

А. Нарышкин― И тем более не ассоциируетесь с тем, кто работает эффективно.

Что покажет время?

Либо Жаров вспомнит предвзято претенциозное высокомерие Венедиктова и укажет ему насколько прямой должна быть его «осанка», либо мы в очередной раз увидим замечательную адаптацию «Веника» в цифровой среде.

Видео к вопросу о том, какой-такой контент транслирует «Эхо».