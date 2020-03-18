ДНР объявила о закрытии пунктов пропуска с Украиной

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18.03.2020, 22:48, Новости дня

Донецкая народная республика (ДНР) с 21 марта закрывает все пункты пропуска с Украиной в целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой народной республики на границе с Украиной с 00.00 часов 21 марта 2020 года», – приводит текст сообщения на официальном сайте главы ДНР ТАСС.

Эти меры объясняются тем, что «есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных».

При этом Пушилин подчеркнул, что у жителей ДНР, находящихся на территории, подконтрольной Украине, «еще есть время вернуться домой», при этом «будут приняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей».

В ДНР на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

Ранее советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о предпринимаемых в республике мерах по противодействию коронавирусу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о эпидемической угрозе для РФ со стороны Украины.



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