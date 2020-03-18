В Украине введен карантин до 3 апреля

18.03.2020, 22:47, Новости дня

КИЕВ – В обращении к украинцам 18 марта вечером по местному времени президент Владимир Зеленский назвал ложью страшилки о четырехстах тысячах больных коронавирусом в Украине.

«Гораздо быстрее вируса распространяются фейки относительно него. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь», – сказал президент Владимир Зеленский, отмечает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ»

Он призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации – официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады, Офиса президента Украины.

Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса в Украине.

Документы приняты Верховной Радой Украины на внеочередном заседании 17 марта 2020 года, сообщает пресс-служба президента Украины.

Новые законы, «направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», предусматривают мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года. Предприниматели-физические лица с 1 марта по 30 апреля освобождаются от уплаты единого социального взноса, за этот же период граждане освобождаются «от ответственности по договорам о потребительском кредите».

«Кроме того, на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг», – отмечается на Интернет-сайте президента Украины 18 марта.

В Украине до 3 апреля 2020 года введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Карантин, ответственность, режим чрезвычайной ситуации

Пресс-служба аппарата Верховной Рады разъясняет, что за нарушение правил карантина вводится административная ответственность.

Предусмотрена уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, вплоть до лишения свободы до восьми лет, если такие действия привели к гибели людей.

По итогам заседания правительства республики 18 марта было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации для противодействия коронавирусу в Киевской области.

«Ситуация, вызванная вирусом COVID-19 классифицируется, как «медико-биологическая чрезвычайная ситуация естественного характера регионального уровня», поэтому правительство устанавливает такой режим в Киевской области», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает 18 марта Правительственный портал органов исполнительной власти Украины, на данный момент в республике подтверждено четырнадцать случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Из них две в Киеве, один – в Киевской области, один – в Житомирской области, остальные – в Черновицкой области.

Налоговые послабления для бизнеса

Политолог Олег Лисный считает, что украинская власть реалистично оценивает угрозу распространения коронавируса.

«Сначала была некоторая инфантильность, считалось, что Китай далеко, и до Украины вирус не дойдет. Но потом пришло отрезвление и начались четкие шаги, не всегда однозначные», – говорит Олег Лисный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что требует уточнения норма об уголовной ответственности за преднамеренные действия гражданина, которые могли привести к заражению окружающих.

«Как показывает практика драконовские методы не всегда эффективны. Граждане могут просто начать бояться идти тестировать свою болезнь и будут скрытой угрозой для общества», – считает Олег Лисный.

Вместе с тем политолог довольно положительно оценивает действия украинской власти, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в момент введения карантина и прекращения работы различных общественных заведений.

«Методы немедицинского характера – налоговое ослабление для среднего и малого бизнеса очень важны, это сигнал для граждан, что государство понимает ситуацию, государство идет навстречу предпринимателям, фактически, создавая условия мининалоговых каникул», – считает Олег Лисный.

Политолог говорит, что жесткие меры в начале пандемии оправдаются позже и обществу следует с пониманием отнестись к ряду запретов, а власть должна при этом действовать «последовательно, а не эмоционально».

«Сейчас есть такая мысль, что после 3 апреля все будет, как всегда. Но практика показывает, что карантин должен быть продлен. Двух недель, как подсказывает опыт других стран, опыт даже успешных мероприятий недостаточно для того, чтобы полностью остановить вирус», – утверждает Олег Лисный.

Шаг на упреждение

По мнению политического эксперта аналитического центра «Дом демократии» Анатолия Октисюка, меры, принимаемые на законодательном уровне – это шаг на упреждение распространения вируса.

«В плане коммуникации с обществом – это позволяет снять риски и ощущения, что власть не забоится об украинцах. Закон, карантин, ограничения – это все то, что уже сделали, и президент Украины делает все, чтобы минимизировать критику», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Опыт Италии, которая, по его словам, спокойно отреагировала в начале пандемии, должен научить другие страны, в том числе, и Украину, действовать жестко, максимально быстро принимая решения.

Анатолий Октисюк отмечает, что одним из важных направлений является взаимодействие с другими странами в борьбе с коронавирусом.

«Когда закрыты границы, кажется, что каждый сам по себе, но координация идет, хотя бы в плане обмена медицинской информацией. У нас работает миссия Всемирной организации здоровья, она мониторит ситуацию и Владимир Зеленский постоянно сообщает о том, что страна ищет средства для противодействия коронавирусу», – подчеркивает Анатолий Октисюк.