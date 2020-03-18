Госдепартамент: США приостанавливают выдачу виз по всему миру из-за коронавируса

18.03.2020, 22:47, Новости дня

Соединенные Штаты в среду приостановили выдачу всех иммиграционных и неиммиграционных виз в большинстве стран мира из-за вспышки коронавируса, сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Ортагус не уточнила, в консульствах в каких именно странах приостановлена работа визовых служб. Представитель Госдепартамента добавила, что американские дипломатические миссии продолжат оказывать экстренные визовые услуги, «если позволят ресурсы». Кроме того, по-прежнему будут оказываться все услуги для граждан США.

Дипмиссии возобновят выдачу виз как можно скорее, добавила Ортагус, не уточнив, о каком временном промежутке идет речь.