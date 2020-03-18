 

В мире более 200 тыс. случаев COVID-19, более 8 тыс. человек умерли – ВОЗ

18.03.2020, 22:42, Новости дня

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, более 8 тыс. человек скончались. Об этом на брифинге 18 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма пресс-конференции Гебрейесуса опубликована на официальном сайте ВОЗ.

“Более 80% всех случаев приходятся на страны западной части тихоокеанского региона и Европы”, – отметил он.

Он призвал власти государств готовиться к худшему варианту развития событий.

“Не думайте, что ваше общество не пострадает. Готовьтесь к тому, что это случится. Не думайте, что вы не заразитесь. Будьте готовы, что так и будет. Но есть надежда. Есть множество вещей, которые государства в состоянии сделать”, – отметил Гебрейесус.

Он призвал ограничивать проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, чтобы “замедлить распространение вируса”. Это, по его словам, поможет “снизить нагрузку на систему здравоохранения и сделать эпидемию управляемой”.

“Но чтобы побеждать и контролировать эпидемию, страны должны изолировать [граждан], тестировать, лечить и отслеживать [их контакты]. Если этого не произойдет, распространение снизится, но вернется на прежний уровень после отмены мер физического дистанцирования”, – считает Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что “изоляция, тестирование и лечение каждого пациента с подозрением на коронавирус, отслеживание каждого контакта должны быть основой принимаемых мер в каждой стране”.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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