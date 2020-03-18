 

Мнение: Новые рубежи (нефти и рубля)

18.03.2020, 22:35, Разное

Нефть штурмует отметку в 25 долларов, но рубль запаздывает. Баррель нефти по бюджетному правилу должен стоить в рублях 2800, но держится в районе 2150. Значит, доллар уже дороже 100 рублей, но рубль подтягивают – политический момент, впереди голосование в поддержку путинского государственного переворота. Такой дикий курс явно не в пользу Путина, который всеми силами демонстрирует уверенность и излучает стабильность в бушующем море рукотворных катастроф. Но чудеса – это не к нему. После 22 апреля нужно будет все приводить в соответствие, а потому если нефть сохранится на текущих уровнях (скорее, нет), то курс в 100 рублей за доллар будет еще весьма оптимистичным. Впрочем, населению уже почти без разницы – рублей все равно нет, хищная власть ограбила страну до нитки, а потому ажиотажа в обменниках нет. Менять нечего. Тем более, что после призыва Путина не делать запасы психологически население обосновано восприняло такой призыв как очередную ложь президента и решило, что гречка – лучшая валюта в наступающей катастрофе.

Источник: Эль Мюрид



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