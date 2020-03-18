 

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса

18.03.2020, 22:30, Новости дня

Система здравоохранения РФ хорошо готовится к возможному росту числа заболевших из-за новой коронавирусной инфекции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое. Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи – а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде – то все готово», – приводит слова Вуйнович ТАСС.

По имеющимся данным исследований, коронавирусная инфекция на данным момент вызывает осложнения, в том числе требующие дополнительной кислородной поддержки, примерно в одном из пяти случаев. При этом в первую очередь в группе риска находятся пожилые и люди, имеющие хронические заболевая.

По словам Вуйнович, в РФ соблюдают все рекомендации ВОЗ, которые позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции. «Это значит – наблюдения за людьми, которые были в контакте [с носителями] или в зоне риска, и всех их контактов, массовое тестирование. <…> Изоляция с очень хорошими условиями, карантин. Кроме того, мы наблюдаем, как Москва начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях», – добавила она.

Ранее в среду президент Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам. Глава государства подчеркнул, что официальные органы власти предоставляют «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус выработает в россиянах гражданское общество.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / ГБР должно обращаться не в Печерский, а в Шевченковский суд. Апелляционный суд уже написал им об этом, как для умственно отсталых – адвокат Порошенко

03.02 / Итальянский сенатор предложил бороться с коронавирусом с помощью «римского салюта»

26.02 / Экс-первая ракетка мира россиянка Шарапова завершила карьеру

12.02 / Сутки на Донбассе. Пять обстрелов боевиков, потерь в рядах украинских военных нет

21.02 / Названы три жизненные цели российского мужчины

07.02 / «Лучше продаются» – на «1+1» объяснили, почему мелодрамы снимают на русском языке

10.02 / Россия, Иран и Китай решили продолжать военное сотрудничество

21.02 / В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

16.02 / Евросоюз собрался развивать «аппетит к силе»

25.02 / Тренер “Наполи” Гаттузо: в игре с “Барселоной” будет тяжело, но мы не должны бояться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска