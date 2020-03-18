Пекин планирует воспользоваться кризисом коронавируса, чтобы обойти Запад

18.03.2020, 22:18, Новости дня

Китайские власти разработали «поствирусную стратегию», которую они уже реализуют на практике, пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин. По его словам, Поднебесная пользуется тем, что она уже начинает восстанавливаться от эпидемии COVID-19, и пытается укрепить свои позиции на международном рынке за счёт переживающих упадок западных компаний.



Reuters

«В Вашингтоне только и говорят о том, как кризис с коронавирусом может подтолкнуть к ещё большему экономическому отделению от Китая. Но китайское правительство придерживается диаметрально противоположного мнения. Пекин собирается использовать кризис, чтобы продвигать свою экономическую стратегию, направленную против нас. И нам следует начать обращать на это внимание», — пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин.

На протяжении трёх лет администрация Трампа пыталась надавить на Китай, чтобы тот прекратил «экономическую агрессию и недобросовестные торговые практики», с помощью тарифов, переговоров и меры по защите американской промышленности. Пекин с самого начала «ненавидел» эту стратегию и согласился только на первую фазу торгового соглашения, которая учитывала часть этих вопросов, отмечает автор статьи.

Теперь же ряд китайских правительственных агентств и чиновников публично говорят о том, как Китай может воспользоваться тем, что он может стать первой страной, которая начала восстанавливаться после COVID-19 (ведь она же первой им и заболела), чтобы «захватить перспективную индустрию». «У них есть поствирусная стратегия, и она уже реализуется», — говорит Нейт Пикарсик, соучредитель консалтинговой компании Horizon Advisory, которая отслеживает политическую и экономическую активность Поднебесной.

Накануне Horizon опубликовала новый доклад, в котором рассказывается о планах Пекина использовать спад западных экономик в свою пользу. Китай надеется увеличить объёмы прямых иностранных инвестиций, получить долю рынка в критически важных отраслях и «попытаться помешать Западу противостоять его плохому поведению», считает публицист.

«Пекин намерен обратить вспять недавние усилия США по противодействию его подрыву международному положения. В то же время он собирается ослабить отношения между США и Европой», — говорится в отчете.

После финансового кризиса 2008 года Поднебесная заполнила экономический вакуум, создав ведущие национальные компании с помощью огромных государственных субсидий и «грубой кражи интеллектуальной собственности». Двенадцать лет спустя, став родиной некоторых из крупнейших фирм в мире, Китай планирует заняться перепроизводством различных товаров, чтобы затопить рынок и увеличить на нём свою долю, в то время как западные компании находятся в беспомощном состоянии, рассуждает Рогин.

По его словам, некоторые действия китайских властей кажутся благородными или даже полезными. В частности, они наращивают производство медикаментов и ингредиентов для фармацевтики. В то же время, если верить докладу Horizon, автор одной из заметок в местных СМИ недвусмысленно намекнул, что, если страна откажется поставлять эти лекарственные продукты, то сможет погрузить Соединённые Штаты в «могучее море коронавируса».

Но в более долгосрочной перспективе китайские комментаторы призывают к «посткоронавирусной экспансии» китайских компаний за рубежом. Особенно в таких ключевых секторах, как телекоммуникационные сети 5G, высокоскоростные железные дороги, новые энергоносители, искусственный интеллект и промышленный интернет.

«Ирония в том, что, поскольку Китай был первой страной, столкнувшейся с коронавирусом, он сейчас опережает большую часть мира в смысле локализации и восстановления. Китайские рабочие уже возвращаются на заводы, в то время как экономика США и Европы закрывается. У нас даже нет плана на сегодня, а в Пекине уже есть план на завтра», — подчёркивает Рогин.

Между тем некоторые законодатели в Вашингтоне пытаются помочь Пекину и отменить пошлины на сталь и алюминий, введённые администрацией Трампа для защиты национальных интересов. Президента Союза сталелитейщиков Томас Конуэй уже обратился к конгрессу с открытым письмом, предупредив, что упразднение тарифов ударит по американским производителям и позволит китайским компаниям получить ещё большую долю рынка.

«Стратегия администрации Трампа заключается не в том, чтобы разъединить две экономики, а в том, чтобы заставить китайцев играть по правилам и вести честную конкуренцию посредством защиты нашей промышленности от их злонамеренной деятельности. Мы не можем пожертвовать долгосрочной экономической конкуренцией с Китаем из-за этого серьёзного, но временного кризиса в области здравоохранения», — подчёркивает автор статьи.

«Пекин пытается манипулировать ситуацией, чтобы несправедливо увеличить контроль над отраслями будущего. Мы должны быть умнее и не допустить этого, справляться с кризисом, не забывая о более долгой игре», — заключает Джош Рогин.