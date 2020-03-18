Премьер Украины спрогнозировал экономический кризис в стране

18.03.2020, 22:17, Разное

Украина может вступить в экономический кризис на фоне распространения в мире коронавируса. Такой прогноз сделал председатель правительства государства Денис Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, украинский кризис может последовать за кризисом по всей планете на фоне пандемии. Принимая все это во внимание, правительство государства не должно ограничиться только одним противодействием с болезнью и обязуется подготовиться к иным «вызовам». Денис Шмыгаль отметил, что власти занимаются мониторингом местной и мировой экономики, он уже давал указы Минэкономразвития создать несколько сценариев вероятных последствий для страны в текущих условиях для оперативного реагирования.

Член провластной политической фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 16 марта заявил о вероятном приближении дефолта в Украине. Депутат парламента заявил, что у Киева на сегодняшний день отсутствует экономическая программа выживания без помощи МВФ, а своими силами и ресурсами Украина не в состоянии возвратить все имеющиеся на данный момент задолженности.