 

Весной в Steam проведут Фестиваль игр с 40 демоверсиями

18.03.2020, 22:17, Разное

Состоявшийся в конце прошедшего года Фестиваль игр Steam пойдет в марте. С такой информацией на своей странице в социальной сети Twitter выступил продюсер The Game Awards Джефф Кейли.
«Фестиваль Steam» состоится 18-23 марта. Время начала и завершения данного мероприятия восемь часов вечера по Москве. Как заявил Джефф Кейли, предстоящий турнир предложит 40 демоверсий игр с несостоявшегося форума GDC 2020, но какие именно покажут проекты, остается пока неизвестным. По словам одного из разработчиков, предстоящий Фестиваль даст возможность своим участникам протестировать приключенческий экшен Raji: An Ancient Epic, созданный индийскими программистами Nodding Heads Games.

Первый турнир посвящался церемонии The Games Awards 2019, предлагая тогда поклонникам 14 игровых проектов, в том числе и ремейк System Shock. Не исключается, что весенняя версия не станет завершающей, потому как Кейли выступил с обещанием организовать больше аналогичных соревнований на протяжении одного года для объединения геймеров по всей планете. В настоящее время фестиваль является прерогативой только Steam, но спустя время платформенная география будет лишь расширяться.

Steam – онлайн-сервис цифрового продвижения игр на ПК и приложений компании Valve. В период на осень 2015 года через данный ресурс распространилось около 10 000 игр для операционной программы Windows и больше 2300 проектов для macOS. В начале 2018 года численность одновременно находящихся юзеров достигло 18 миллионов.



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