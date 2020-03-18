 

У Роснефти и Газпрома украли сырье на 300 млн рублей

18.03.2020, 22:16, Новости дня

У Газпрома и Роснефти в Оренбургской области похитили сырье на 300 млн рублей, задержаны три человека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками УМВД по Оренбургской области при содействии регионального УФСБ России, служб корпоративной безопасности компаний Газпром и Роснефть задержаны трое граждан по подозрению в совершении краж углеводородного сырья», – отметила представитель ведомства, передает ТАСС.

По ее словам, предварительно компании заявили об ущербе в 300 млн рублей.

В конце января 2019 года сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.



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