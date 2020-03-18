Песков рассказал о мерах защиты Путина от вирусов

18.03.2020, 22:16, Новости дня

Все необходимое для защиты президента Владимира Путина от вирусов делается в круглосуточном режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Все, что нужно для защиты президента от вирусов и от других заболеваний, все это делается в круглосуточном режиме», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, сдал ли президент тест на коронавирус.

Он добавил, что рабочий график президента публичный и является лучшим свидетельством его состояния здоровья.

Песков сообщил также, что сам успешно сдал анализ на коронавирус.

«Да, (сдал) успешно. Мы же все живем, хоть и с мерами предосторожности, но живем такой рабочей активной жизнью, поэтому здесь нужно просто быть осторожными, прислушиваться к себе и следить за симптомами. Это главное», – ответил Песков в среду в ответ на вопрос, сдал ли пресс-секретарь анализ на коронавирус.

По словам Пескова, процесс от сдачи теста до получения результатов занял чуть больше 12 часов. Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что «о тестировании всех сотрудников администрации речь не идет», анализ брали только у те , кто принимает участие в обеспечении мероприятий президента России.

«Я сдавал на рабочем месте, ну, не на рабочем месте, а в здании, специалист приезжал в администрацию, и мы по очереди к нему ходили», – заключил Песков.

В ходе телефонного брифинга один из журналистов обратился к Пескову с утверждением, что в РФ на сегодняшний день действует только одна лаборатория для подтверждения коронавируса, и уточнил, когда будут аккредитованы еще лаборатории.

«Нет, не одна. Лаборатории делают уже в нескольких городах анализы. Поэтому здесь поступательно, достаточно быстро расширяется сеть этих лабораторий. Она уже не одна. За уточняющей информацией вы можете обратиться в штаб», – сказал Песков.

Вопрос о том, могут ли все желающие россияне сдать тест на вирус, пресс-секретарь президента переадресовал в оперативный штаб и правительство.

Он добавил, что точный прогноз развития ситуации с коронавирусом на перспективу сделать невозможно.

«Существуют различные прогнозы развития ситуации. Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать», – передает ТАСС слова Пескова.

«Какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными. Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией», – сказал он.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.