Кремль пообещал изучить вопрос переноса весеннего призыва в армию

18.03.2020, 22:16, Новости дня

Вопрос возможного переноса весеннего призыва в российскую армию в этом году изучат в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Весенний призыв в армию в РФ обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля.