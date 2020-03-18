 

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

18.03.2020, 22:10, Разное

Российские суды будут рассматривать только дела безотлагательного характера из-за введения мер по борьбе с распространением коронавируса. Такое предписание выпустил Президиум Верховного суда России.

Теперь суды будут проводить только заседания по избранию, продлению или отмене меры пресечения. Личный прием жителей приостановлен, а документы рекомендовано подавать через электронные интернет-приемные и по почте.

Помимо этого решено ограничить доступ в суд лиц, не являющихся участниками процесса. Ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля.

Ранее в среду меры в связи с COVID-19 приняла Федеральная служба исполнения наказаний. Она приостановила свидания родных с заключенными, категорически запретила доступ в тюрьмы и колонии сотрудникам исправительных учреждений с повышенной температурой и тех, кто недавно вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Источник: Новая газета



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