Ученые ответили на вопрос о происхождении коронавируса

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18.03.2020, 22:09, Разное

Эпидемия вируса продолжает распространятся по планете. Учёные медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре изучили данный вид крайне опасной инфекции и ответили на вопрос о её происхождении.
Специалисты заявляют, что COVID-19 не был создан в лаборатории. Проведенный анализ доступных данных, раскрывающих последовательность магистрали для штаммов коронавируса позволяет сделать выводы, что новая инфекция, получившая наименование SARS-CoV-2, возникла вследствие естественных процессов. Имеются наблюдения, указывающие на эволюцию инфекции в натуральной среде, причём доказательством этому являются этапы развития данного заболевания. Немаловажным моментом следует считать то обстоятельство, что даже после выздоровления пациенты остаются носителями опасных микробов на протяжении 20 суток. При попытках создать подобную инфекцию в лаборатории в качестве патогена её основой послужила бы форма вируса, который сам по себе, без положительного воздействия естественной среды, вызывает тяжёлое заболевание, отмечают учёные.

Исследователи заявляют, что они глубоко изучили мутации «в RBD-части белка шипа и его отдельном остове». Данные наблюдения позволяют сделать вывод, что лабораторные манипуляции, якобы из-за которых коронавирус получил распространение, исключаются.



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