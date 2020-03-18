 

Певица Анна Семенович призналась о наличии «алкогольной зависимости»

18.03.2020, 22:09, Разное

Певица Анна Семенович популярна в России. В интервью ютуб-блогеру Денису Ковальскому 40-летняя знаменитость сделала сенсационные признания, среди них имеется заявление о наличии «алкогольной зависимости».
Популярная артистка в ходе общения с блогером призналась в том, что считает саму себя «винным алкоголиком». Данное заявление сделано не «на полном серьёзе», отмечают многочисленные подписчики звезды, так как об этом Семенович рассказывала сквозь смех. Наряду с этим знаменитость призналась, что однажды всё же перебрала норму алкоголя, в итоге значительное количество спиртного вызвало определённые последствия. Артистка рассказала, что предпочитает вино другим крепким напиткам, но как-то раз попробовала текилу и в скором времени не смогла себя контролировать.

Далее, находясь в состоянии опьянения, певица публично поцеловалась с известной российской теннесисткой Анастасией Мыскиной. Анна Семенович отметила, что она тогда всего лишь пошутила. В реальной жизни знаменитость предпочитает мужчин, так как женщины для неё являются только подругами.



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