Lego закрыла все магазины по миру, кроме китайских, из-за коронавируса

Компания из Дании Lego временно приостановила работу всех своих торговых точек в связи со вспышкой коронавируса, кроме Китая.С соответственной информацией сотрудники компании выступили в социальной сети Twitter.

Как написано в официальном блоге Lego в соцсети, для компании самым главным приоритетом является безопасность и здоровье всех детей мира. На время до 27 марта фирма закрывает собственные магазины во всех государствах, за исключением Китая. При этом сообщается, что онлайн-маркет будут продолжать функционировать.

Американская корпорация Apple тоже закрыла свои фирменные магазины на планете, кроме китайских. Причиной этому является распространение коронавируса. Торговые точки не будут работать до 27 марта. Заведения на территории Поднебесной открылись 13 марта после 1,5 месяца карантина. Интернет-маркет Apple Store и далее занимается продажей услуг компании. «Яблоко» переводит своих подчиненных на удаленный режим работы, а в сервисе Apple News теперь имеется графа, в которой модераторы публикуют важные сведения о коронавирусе.

Take care of one another ❤️ pic.twitter.com/OMFbRGMDRI

— LEGO (@LEGO_Group) March 18, 2020