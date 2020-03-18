ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара

18.03.2020, 22:08, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ФАС РФ начали поступать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты – крупы, в том числе гречку, сахар, муку. Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее журналисты изучили статистику и официальные рекомендации и составили примерный список покупок, который позволит пережить двухнедельный карантин по коронавирусу.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что маркетологи на фоне коронавируса искусственно подняли спрос на товары.