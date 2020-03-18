 

Кабмин утвердил правила выдачи больничных для находящихся на карантине

18.03.2020, 22:08, Новости дня

Правительство утвердило временный порядок оформления больничных листов для людей, находящихся на карантине в связи с пандемией коронавируса, который вступают в силу 20 марта, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемые временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта и действует до 1 июля 2020 года», – передает ТАСС текст документа.

Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц, поясняют в кабмине.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда социального страхования, подписанного с использованием усиленной электронной подписи медицинским работником и уполномоченной медицинской организацией.

Перечень уполномоченных медицинских организаций, которые централизованно обеспечивают дистанционную выдачу и оформление электронных листков нетрудоспособности опеределяют субъекты России. Министерство здравоохранения направляет перечень уполномоченных медицинских организаций в Фонд для предоставления им доступа к информационной системе.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе несмотря на плохие погодные условия

24.02 / Из-за коронавируса в Южной Корее изолировали 7,9 тыс. военнослужащих

07.03 / Первый москвич, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

02.02 / Смолов дебютировал за “Сельту”, но не спас ее от проигрыша “Валенсии”

16.02 / На напавшего с ножом на людей в московской церкви завели дело о хулиганстве и побоях

18.02 / Оппозиция включила гимн СССР в парламенте Грузии

19.02 / “Хорошо учился, занимался спортом”. В ходе атаки боевиков возле хутора Вольный погиб военный из 72-й бригады

22.02 / Павленский заявил, что он парижанин и француз

12.02 / Jerusalem Post – «это оккупация и конфискация» — Аббас отказался от «сделки века»

07.03 / В «Лукойле» оценили потери РФ от разрыва сделки с ОПЕК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска