Нарушителям самоизоляции в Сербии пригрозили 12 годами тюрьмы

18.03.2020, 22:08, Новости дня

За нарушение самоизоляции из-за нового коронавируса в Сербии может грозить до 12 лет тюрьмы, сообщила премьер страны Ана Брнабич.

По данным министерства здравоохранения республики, число заразившихся коронавирусом нового типа в Сербии к вечеру среды составило 89 человек. По словам Брнабич, особый контроль властей будет за гражданами, вернувшимися из-за границы, передает РИА «Новости».

«Если в ходе контроля мы увидим, что они нарушают самоизоляцию, то будут направлены в карантин», – сообщила премьер Сербии.«Если в результате нарушения запрета передвижения ими будет заражено другое лицо, и это приведет к его смерти, последует наказание в 12 лет лишения свободы», – подчеркнула Брнабич.

Напомним, в Сербия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса. Ранее «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения COVID-19, согласно которой к вечеру среды в Сербии зафиксировано 83 случая заражения коронавируса.