Смириться со своей внешностью женщинам позволил взгляд со стороны

18.03.2020, 22:02, Новости дня

Испанские ученые обнаружили, что женщины начинают лучше относиться к своему телу, когда смотрят на него со стороны.

Когда участницы эксперимента изучали свое тело с точки зрения другого человека, то оно становилось в их глазах более привлекательным. По мнению экспертов, такая методика является особо эффективной для улучшения самооценки тех пациенток, которые страдают от расстройств пищевого поведения.

Во время эксперимента, участницы изучали точные виртуальные копии своего собственного тела и те казались им более привлекательными, чем в реальной жизни. Ученые предполагают, что виртуальная реальность может быть использована для борьбы с анорексией или булимией.